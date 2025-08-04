Президент Лула да Силва заявил, что Бразилии удалось преодолеть зависимость от США: вот каким образом

Лула да Сильва отметил, что в стране прекрасно понимают ценность отношений с Вашингтоном, однако правительство не намерено уступать администрации Белого дома по вопросам, затрагивающим национальный суверенитет. К тому же, угрозы США никак не повлияют на решение Бразилии по поиску альтернативных платежных инструментов с партнерами по БРИКС.