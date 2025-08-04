Президент Лула да Силва заявил, что Бразилии удалось преодолеть зависимость от США: вот каким образом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что республика смогла снизить свою зависимость от США и выстроить крепкие экономические отношения с большинством стран мира. По словам политика, это позволит государству избежать кризиса после введения таможенных пошлин США на бразильскую продукцию.
«Сегодня Бразилия не так зависима от США, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей», — цитирует слова лидера страны портал Brasil247.
Лула да Сильва отметил, что в стране прекрасно понимают ценность отношений с Вашингтоном, однако правительство не намерено уступать администрации Белого дома по вопросам, затрагивающим национальный суверенитет. К тому же, угрозы США никак не повлияют на решение Бразилии по поиску альтернативных платежных инструментов с партнерами по БРИКС.
«Я не откажусь от своей веры в необходимость создания альтернативной валюты, чтобы мы могли торговать с другими странами», — подчеркнул президент.
Как KP.RU писал ранее, Лула да Силва заявил, что правительство республики готово к диалогу с США. Только вот теперь бразильские власти работают над тем, чтобы дать должный ответ на введение Вашингтоном пошлин в размере 50% на ряд товаров с 1 августа 2025 года.