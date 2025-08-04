Вучич: Сербия не позволит упразднить Республику Сербскую БиГ

Сербская сторона намерена поддерживать мир и не позволит «упразднить» Республику Сербскую Боснии и Герцеговины, заявил Александр Вучич.
Президент Сербии прокомментировал приговор суда в Сараево президенту РС БиГ Милораду Додику. В субботу.
«Всем, кто думает, что настал момент для упразднения РС и её исчезновения, заявляю и гарантирую от имени Сербии и своего имени, пока я президент Сербии — РС будет существовать и ничего ей не сможете сделать все вместе… Сделаем всё от нас зависящее, чтобы сохранять мир», — сказал Вучич.
Он выступил на мероприятии, посвящённом 30-летию хорватской военно-полицейской операции «Буря», где присутствовал Додик. Вучич рассказал собравшимся, что политики в Сараево при поддержке западных государств постоянно оказывали давление на Додика.
Напомним, Милорада Додика приговорили к году тюремного заключения и шести годам запрета на работу на госслужбе. Его признали виновным в неисполнении решений высокого представителя Организации Объединённых Наций в БиГ Кристана Шмидта.
Вучич неоднократно заявлял, что не поддерживает приговор Додику, а также считат этот приговор аморальным.