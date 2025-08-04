Вучич: Сербия не позволит упразднить Республику Сербскую БиГ

«Всем, кто думает, что настал момент для упразднения РС и её исчезновения, заявляю и гарантирую от имени Сербии и своего имени, пока я президент Сербии — РС будет существовать и ничего ей не сможете сделать все вместе… Сделаем всё от нас зависящее, чтобы сохранять мир», — сказал Вучич.