«Тотальный зашквар»: Погребняк прокомментировала развод Диброва

Блогер выразила надежду, что бизнесмен не бросит шестерых детей и будет выплачивать алименты. По ее мнению, отец обязан обеспечивать тех, кого привел в этот мир. Она сравнила этот скандал с дешевым сериалом и удивилась, как близкая подруга семьи могла пойти на такое предательство.