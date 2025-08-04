«Тотальный зашквар»: Погребняк прокомментировала развод Диброва

Блогер Мария Погребняк прокомментировала скандал вокруг развода телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. Она поддержала Елену Товстик — супругу предпринимателя Романа, с которым якобы встречается жена журналиста.
Погребняк высказалась, что такое поведение невозможно оправдать.
— Спать с мужем своей подруги — это тотальный зашквар. Ровно такой же, как и спать с женой своего друга. Нет тут никаких оправданий, — написала она в Telegram-канале.
Блогер выразила надежду, что бизнесмен не бросит шестерых детей и будет выплачивать алименты. По ее мнению, отец обязан обеспечивать тех, кого привел в этот мир. Она сравнила этот скандал с дешевым сериалом и удивилась, как близкая подруга семьи могла пойти на такое предательство.
Дмитрий Дибров нанял звездного адвоката Александра Добровинского для развода с женой. Сообщается, что при разводе супруги будут делить как троих общих сыновей, так и многочисленную дорогостоящую недвижимость.
Источники, близкие к Диброву заявили, что телеведущий «разбит» из-за измены супруги. Инсайдеры раскрыли, что он не исключал, что жена может быть ему неверна, но при этом не верил, что из-за этого разрушится их брак.