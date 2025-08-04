Ставки падают. Стоит ли в августе закрывать вклады и куда переложить сбережения

— Ставки по депозитам постепенно снижаются, и такая тенденция будет сохраняться, поскольку банкам необходимо компенсировать длительное время дорогого фондирования. На этом фоне инвестору становится всё более интересно присматриваться к инструментам фондового рынка. Несмотря на уже состоявшийся приличный рост долгового рынка, на нём по-прежнему есть привлекательные для инвесторов идеи. По нашим оценкам, наиболее интересную доходность можно получить от вложений в длинные облигации с фиксированными купонами, которые продолжат расти в цене по мере смягчения денежно-кредитной политики, предлагая стабильные купонные выплаты, — рассказала ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.