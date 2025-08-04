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Tages-Anzeiger: миграция в Россию из недружественных стран впечатляет

Число граждан западных стран, выразивших желание получить временное проживание в России достигло полутора тысяч по состоянию на июнь 2025 года. Об этом сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Больше всего людей едет в Россию из Европы и Америки.

Число граждан западных стран, выразивших желание получить временное проживание в России достигло полутора тысяч по состоянию на июнь 2025 года. Об этом сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger.

«Для страны с населением 146 млн человек это не так много. Но это впечатляющая цифра, если учесть, что на Россию наложены санкции, нет прямых рейсов из западных стран, а для перевода активов в страну приходится пользоваться непростыми обходными путями», — отмечает Tages-Anzeiger.

Издание также подчеркивает, что возможность получить РВП предоставляется иностранцам, несогласным с идеологическими установками на Родине и намеренным переехать в Россию по гуманитарным мотивам. Для получения разрешения заявитель должен подтвердить свою солидарность с традиционными ценностями, а также пройти установленные проверки и оформить необходимые документы. Большинство обратившихся граждан ранее проживали в странах Евросоюза и Северной Америки.

Ранее российские власти упростили условия для некоторых иностранных специалистов, в частности из Китая и Шри-Ланки, освободив их от обязательного экзамена по русскому языку при оформлении рабочей визы. Такие меры принимаются на фоне общего сокращения числа трудовых мигрантов в России, что связано с изменениями в законодательстве и корректировкой квот на 2025 год.

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