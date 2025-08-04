Tages-Anzeiger: миграция в Россию из недружественных стран впечатляет

Ранее российские власти упростили условия для некоторых иностранных специалистов, в частности из Китая и Шри-Ланки, освободив их от обязательного экзамена по русскому языку при оформлении рабочей визы. Такие меры принимаются на фоне общего сокращения числа трудовых мигрантов в России, что связано с изменениями в законодательстве и корректировкой квот на 2025 год.