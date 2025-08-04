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Дочь Стива Джобса вышла замуж за британского чемпиона Олимпийских игр

Младшая дочь Стива Джобса, 27-летняя модель Ив, вышла замуж за британского олимпийца Гарри Чарльза. Церемония состоялась в средневековой церкви Святого Михаила.

Источник: Life.ru

После венчания продолжающиеся торжества провели в закрытом клубе и отеле Estelle Manor. Среди гостей отметились дочь музыканта Брюса Спрингстина Джессика, дочь Билла и Мелинды Гейтс Джессика Гейтс, бывшая вице-президент США Камала Харрис и Кортни Кардашьян. Свадьба прошла в Котсуолде, Англия.

Ив и Гарри встретились в 2022 году на закрытом приёме. Пара долгое время не раскрывала свои отношения. Они впервые появились вместе на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где Гарри завоевал золото в конкуре. В этот момент Ив бросилась к нему с поцелуями.

Ранее Life.ru рассказывал о роскошной свадьбе блогера Михаила Литвина и его возлюбленной модели Адель Вейгель. Пара организовала церемонию в Подмосковье с бюджетом в 100 миллионов рублей. В числе самых дорогих покупок оказалась Lamborghini за 40 миллионов и множество приглашённых гостей.

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