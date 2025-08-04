Дочь Стива Джобса вышла замуж за британского чемпиона Олимпийских игр

Ив и Гарри встретились в 2022 году на закрытом приёме. Пара долгое время не раскрывала свои отношения. Они впервые появились вместе на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где Гарри завоевал золото в конкуре. В этот момент Ив бросилась к нему с поцелуями.