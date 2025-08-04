Девушки массово подрались на пляже в Одессе из-за русской песни

Русская песня спровоцировала драку на пляже в Одессе (архивное фото).
На одном из пляжей Одессы произошла массовая драка между девушками из-за песни, предположительно, на русском языке. Конфликт начался с перепалки, к которой позже присоединились и мужчины. Об этом сообщают СМИ.
«На пляже в Одессе отдыхающие подрались из-за песни. Предположительно, она была на русском языке», — пишет издание «Страна» со ссылкой на местные сообщества.
По данным источника, в зоне отдыха вспыхнула потасовка между несколькими девушками, а позже к ним присоединились мужчины. Некоторые из них пытались разнять дерущихся. При этом издание не уточняет, какая именно песня стала поводом для конфликта.
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