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Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время землетрясения на Камчатке

Экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль выразила восхищение стойкостью и мужеством россиян, способных противостоять как природным катастрофам, так и экономическому давлению. Об этом она написала 3 августа в своем telegram-канале.

Кнайсль заявила, что россияне мужественно противостоят невзгодам.

Экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль выразила восхищение стойкостью и мужеством россиян, способных противостоять как природным катастрофам, так и экономическому давлению. Об этом она написала 3 августа в своем telegram-канале.

Кнайсль подчеркнула, что в России живут люди, «поддерживающие страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций». Она добавила: «Мое почтение известным и неизвестным героям», — отметила руководитель центра G.O.R.K.l.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБывшая глава МИД Австрии оценила вероятность завершения СВО к концу года.

Поводом для комментария Кнайсль стал случай, произошедший 30 июля на Камчатке. Во время землетрясения врачи Камчатского краевого онкологического диспансера не покинули операционную и продолжили оказывать помощь пациенту несмотря на сильные подземные толчки. Кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена работа медиков, быстро разошлись по российским и зарубежным СМИ, вызвав широкий общественный отклик.