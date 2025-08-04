Кнайсль заявила, что россияне мужественно противостоят невзгодам.
Экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль выразила восхищение стойкостью и мужеством россиян, способных противостоять как природным катастрофам, так и экономическому давлению. Об этом она написала 3 августа в своем telegram-канале.
Кнайсль подчеркнула, что в России живут люди, «поддерживающие страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций». Она добавила: «Мое почтение известным и неизвестным героям», — отметила руководитель центра G.O.R.K.l.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБывшая глава МИД Австрии оценила вероятность завершения СВО к концу года.
Поводом для комментария Кнайсль стал случай, произошедший 30 июля на Камчатке. Во время землетрясения врачи Камчатского краевого онкологического диспансера не покинули операционную и продолжили оказывать помощь пациенту несмотря на сильные подземные толчки. Кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена работа медиков, быстро разошлись по российским и зарубежным СМИ, вызвав широкий общественный отклик.