Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время землетрясения на Камчатке

Поводом для комментария Кнайсль стал случай, произошедший 30 июля на Камчатке. Во время землетрясения врачи Камчатского краевого онкологического диспансера не покинули операционную и продолжили оказывать помощь пациенту несмотря на сильные подземные толчки. Кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена работа медиков, быстро разошлись по российским и зарубежным СМИ, вызвав широкий общественный отклик.