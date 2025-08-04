Turkish Airlines снова задерживает багаж пассажиров на рейсах в Россию — «Внуково»

Авиакомпания Turkish Airlines столкнулась с задержкой багажа на нескольких рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту «Внуково». Так, на рейсе TK-3038, прибывшем 4 августа 2025 года в 00:38 по расписанию, 13 мест багажа не были загружены и будут доставлены следующим рейсом TK-3168 с прибытием в 00:49. Аналогичная ситуация произошла с рейсом TK-3002, прибывшим в 00:10 — 29 мест багажа не попали на борт и будут доставлены рейсом TK-211, который прибудет в 00:15.