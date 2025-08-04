Игорь Корнелюк отказался писать музыку для ремейка «Бандитского Петербурга»

Композитор и исполнитель хита «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург» Игорь Корнелюк прокомментировал возможные съемки ремейка ленты.
Ранее стало известно, что канал РЕН ТВ купил права на экранизацию книг писателя Андрея Константинова, на которых был основан сериал, у его вдовы.
Артист заявил, что ничего не знает о вероятной новой адаптации и писать к ней музыку он в любом случае не собирается.
— Ну, а зачем? Ну, тут все уже сделано, — сказал Корнелюк в комментарии порталу «Фонтанка».
В мае Игорь Корнелюк комментировал идею выпустить ремейк картины. По его словам, попытка переснять сериал обречена на провал.
20 мая появились сообщения, что в России могут переснять «Бандитский Петербург». Отмечалось, что якобы один из отечественных телеканалов купил права на экранизацию произведений Андрея Константинова у вдовы писателя. Представители телеканала информацию не подтвердили, но и не опровергли.
В конце 2023 года появилась аналогичная информация. Отмечалось, что культовый сериал вернется на экраны с продолжением саги под названием «Бандитский Петербург. 20 лет спустя».