Игорь Корнелюк отказался писать музыку для ремейка «Бандитского Петербурга»

20 мая появились сообщения, что в России могут переснять «Бандитский Петербург». Отмечалось, что якобы один из отечественных телеканалов купил права на экранизацию произведений Андрея Константинова у вдовы писателя. Представители телеканала информацию не подтвердили, но и не опровергли.