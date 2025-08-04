Дуров подарил своей девушке Юлии Вавиловой на день рождения ванну тирамису

Девушка напомнила, что 2 августа ей исполнилось 25 лет. К публикации она прикрепила десять фотографий с праздника, на трёх из которых запечатлена ванна тирамису. На одном из снимков Дуров несёт Вавилову на руках в сторону ванны, а на другом девушка запечатлена уже в испачканном десертом платье.