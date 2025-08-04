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Дуров подарил своей девушке Юлии Вавиловой на день рождения ванну тирамису

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подарил на день рождения своей возлюбленной Юлии Вавиловой ванну, наполненную десертом тирамису. Сюрпризом именинница поделилась в соцсетях.

Источник: Life.ru

Девушка напомнила, что 2 августа ей исполнилось 25 лет. К публикации она прикрепила десять фотографий с праздника, на трёх из которых запечатлена ванна тирамису. На одном из снимков Дуров несёт Вавилову на руках в сторону ванны, а на другом девушка запечатлена уже в испачканном десертом платье.

«Я самый счастливый человек на земле, потому что каждый из вас есть в моей жизни. Спасибо вам за все добрые пожелания и любовь. Я люблю вас ещё больше», — написала Юлия.

Также Павел Дуров подарил Вавиловой NFT-лягушку стоимостью в 4,2 миллиона рублей. Основатель Telegram пояснил, что его девушка собирает розовые и фиолетовые подарки в мессенджере. Самой Юлии этот NFT-лягушка пришлась по душе, однако некоторые пользователи посчитали, что этот жест является попыткой пропиарить новые функции Telegram.

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