В Госдуме предложили ужесточить наказание за хулиганство в самолетах

В ГД планируют внести законопроект о значительном увеличении штрафов за хулиганство и другие нарушения на борту воздушных судов. Документ, с которым ознакомилось агентство РИА Новости, предусматривает повышение административной ответственности за подобные правонарушения.
Согласно проекту, штраф за курение на борту может увеличиться с нынешних 500−1500 рублей до 3−5 тысяч рублей. За мелкое хулиганство в самолете предлагается взыскание в размере 5−10 тысяч рублей или административный арест до 15 суток (вместо действующих 2−5 тысяч рублей). Также планируется повысить наказание за невыполнение требований командира воздушного судна до 12 тысяч рублей.
Как отмечает автор инициативы, ужесточение мер направлено на обеспечение безопасности полетов и защиту прав добросовестных пассажиров. Законопроект призван сократить количество инцидентов, приводящих к задержкам рейсов и вынужденным посадкам.
Ранее сообщалось, что Turkish Airlines снова задерживает багаж пассажиров на рейсах в Россию — «Внуково».