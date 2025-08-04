В Госдуме предложили ужесточить наказание за хулиганство в самолетах

Согласно проекту, штраф за курение на борту может увеличиться с нынешних 500−1500 рублей до 3−5 тысяч рублей. За мелкое хулиганство в самолете предлагается взыскание в размере 5−10 тысяч рублей или административный арест до 15 суток (вместо действующих 2−5 тысяч рублей). Также планируется повысить наказание за невыполнение требований командира воздушного судна до 12 тысяч рублей.