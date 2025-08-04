Россияне способны поддержать свою страну хоть во время сильнейшего землетрясения, хоть при десятках тысяч западных санкций. Об этом в своем телеграм-канале заявила бывшая глава МИД Австрии, а сегодня руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Так она отреагировала на видео, где хирурги, несмотря на сильнейшее землетрясение на Камчатке, продолжали оперировать пациента. Ее восхитили мужество и героизм российских медиков.
«Доброй ночи из России, где действительно впечатляющие люди поддерживают страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций. Мое уважение известным и неизвестными героям», — отметила она.
Облетевший весь мир видеоролик был снят в краевом онкологическом диспансере Камчатки 30 июля. Врачи, не смотря на сильнейшие подземные толчки, продолжали оказывать медицинскую помощь пациенту.
На это обратил внимание и американский журналист Марио Науфал. Его впечатлила стойкость и хладнокровие российских медиков.