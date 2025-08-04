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Кнайсль поразилась героизму хирургов Камчатки при землетрясении

Россияне способны поддержать свою страну хоть во время сильнейшего землетрясения, хоть при десятках тысяч западных санкций.

Россияне способны поддержать свою страну хоть во время сильнейшего землетрясения, хоть при десятках тысяч западных санкций. Об этом в своем телеграм-канале заявила бывшая глава МИД Австрии, а сегодня руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Так она отреагировала на видео, где хирурги, несмотря на сильнейшее землетрясение на Камчатке, продолжали оперировать пациента. Ее восхитили мужество и героизм российских медиков.

«Доброй ночи из России, где действительно впечатляющие люди поддерживают страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций. Мое уважение известным и неизвестными героям», — отметила она.

Облетевший весь мир видеоролик был снят в краевом онкологическом диспансере Камчатки 30 июля. Врачи, не смотря на сильнейшие подземные толчки, продолжали оказывать медицинскую помощь пациенту.

На это обратил внимание и американский журналист Марио Науфал. Его впечатлила стойкость и хладнокровие российских медиков.