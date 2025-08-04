Россияне способны поддержать свою страну хоть во время сильнейшего землетрясения, хоть при десятках тысяч западных санкций. Об этом в своем телеграм-канале заявила бывшая глава МИД Австрии, а сегодня руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.