«РВ» показала кадры наступления военных РФ на северском участке

Российские военные наступают, сжигая позиции с пехотой Вооружённых сил Украины на северском участке в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Бои у Северска: армия России наступает, сжигая позиции с пехотой ВСУ», — говорится в сообщении.
Военкоры показали кадры наступления.
На них запечатлено, как военнослужащие РФ атакуют, продвигаясь вперёд, а операторы ударных беспилотных летательных аппаратов ликвидируют позиции и солдат ВСУ, в том числе используя зажигательные боеприпасы.
Ранее сообщалось, что российский военный подорвал блиндажи Вооружённых сил Украины под Северском, забросив в них мины.