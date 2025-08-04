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«РВ» показала кадры наступления военных РФ на северском участке

Российские военные наступают, сжигая позиции с украинской пехотой.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные наступают, сжигая позиции с пехотой Вооружённых сил Украины на северском участке в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бои у Северска: армия России наступает, сжигая позиции с пехотой ВСУ», — говорится в сообщении.

Военкоры показали кадры наступления.

На них запечатлено, как военнослужащие РФ атакуют, продвигаясь вперёд, а операторы ударных беспилотных летательных аппаратов ликвидируют позиции и солдат ВСУ, в том числе используя зажигательные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что российский военный подорвал блиндажи Вооружённых сил Украины под Северском, забросив в них мины.