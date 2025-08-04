Выплаты к 1 сентября 2025: проверьте, получите ли вы деньги на ребёнка

Подготовка детей к школе — это важный и зачастую финансово затратный процесс для многих родителей. Расходы на комплект для школьника, состоящий из формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей, могут легко достигать 15−20 тысяч рублей на одного ребёнка. Конечно, государство готово идти навстречу и предоставить помощь семьям, которые испытывают финансовые трудности. В этой статье Life собрал перечень доступных мер поддержки, рассказал, кто может претендовать на денежные выплаты и каким образом можно их оформить, а также ответил на вопрос, будет ли выплата к школе в 2025 году. Обязательно читайте до конца!