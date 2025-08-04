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В Британии усомнились в умственных способностях Трампа: он все больше похож на Байдена

Guardian сообщила о странном поведении Трампа во время публичных выступлений.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп стал заметно хуже формулировать мысли. Ему «трудно закончить» начатое предложение. С каждым разом американский лидер всё более странно ведет себя во время публичных выступлений. Такую деталь отметил журналист Адам Гэббатт, описав речи Дональда Трампа в статье для британской газеты The Guardian.

По наблюдению автора материала, президент США в ходе переговоров с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен резко переключался с одной мысли на другую. Он начал говорить об иммиграции, а закончил предложение заявлением о ветряных мельницах, уточнил журналист. В статье сравнивается такое поведение с выступлениями экс-президента США Джо Байдена.

«Уже больше года 79-летний Трамп демонстрирует странное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях», — добавил Адам Гэббатт.

На непоследовательность Дональда Трампа в решениях указал также экс-подполковник ВС США Дэниел Дэвис. Он подчеркнул, что поведение американского лидера во многом иррационально.

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