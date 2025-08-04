В Британии усомнились в умственных способностях Трампа: он все больше похож на Байдена

По наблюдению автора материала, президент США в ходе переговоров с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен резко переключался с одной мысли на другую. Он начал говорить об иммиграции, а закончил предложение заявлением о ветряных мельницах, уточнил журналист. В статье сравнивается такое поведение с выступлениями экс-президента США Джо Байдена.