Учился делать бомбу: Перебежчик из Чувашии рассказал о курсе молодого бойца в РДК*

«После допроса и проверки на полиграфе меня отправили в РДК*, где я учился делать бомбу. Как и всех, меня отводили на полигон, занимались физической подготовкой и стрельбой из автомата», — рассказал Герасимов.
По его словам, он рассчитывал на политическое убежище в Европе, но вместо этого оказался на украинском полигоне, где готовят бойцов для участия в боевых действиях против России.
Полную беседу с Алексеем Герасимовым можно прочитать в большом материале Life.ru. Сейчас он находится в СИЗО, в отношении парня возбуждено дело о терроризме. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
*Внесён в перечень террористических и экстремистских организаций.