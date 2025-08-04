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SHAMAN назвал любимую песню из своего репертуара

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, рассказал, что любимой песней из своего репертуара считает хит «Я русский».

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, рассказал, что любимой песней из своего репертуара считает хит «Я русский».

— Если говорить прямо, то моя любимая песня — это, конечно, «Я русский», — заявил он журналистам на фестивале «Таврида. АРТ».

Певец добавил, что фестиваль объединяет огромное количество талантливой молодежи, и выразил надежду, что участникам «Тавриды. АРТ» понравилось его творчество, передает РИА Новости.

На VK Fest неожиданно разгорелась дискуссия о личной жизни SHAMAN. Во время беседы на главной сцене ведущий Прохор Шаляпин прямо спросил артиста о возможной свадьбе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Звезда ответил уклончиво, но обнадеживающе.

Астролог Виктор Богданов заявил, что у певца будет еще четыре брака, а с Мизулиной он пробудет в отношениях максимум пять лет. Он также добавил, что у пары может родиться сын в ближайшие два года. В свою очередь психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, зачем SHAMAN эти отношения.

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