SHAMAN назвал любимую песню из своего репертуара

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, рассказал, что любимой песней из своего репертуара считает хит «Я русский».
— Если говорить прямо, то моя любимая песня — это, конечно, «Я русский», — заявил он журналистам на фестивале «Таврида. АРТ».
Певец добавил, что фестиваль объединяет огромное количество талантливой молодежи, и выразил надежду, что участникам «Тавриды. АРТ» понравилось его творчество, передает РИА Новости.
На VK Fest неожиданно разгорелась дискуссия о личной жизни SHAMAN. Во время беседы на главной сцене ведущий Прохор Шаляпин прямо спросил артиста о возможной свадьбе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Звезда ответил уклончиво, но обнадеживающе.
Астролог Виктор Богданов заявил, что у певца будет еще четыре брака, а с Мизулиной он пробудет в отношениях максимум пять лет. Он также добавил, что у пары может родиться сын в ближайшие два года. В свою очередь психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, зачем SHAMAN эти отношения.