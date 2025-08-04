SHAMAN назвал любимую песню из своего репертуара

Астролог Виктор Богданов заявил, что у певца будет еще четыре брака, а с Мизулиной он пробудет в отношениях максимум пять лет. Он также добавил, что у пары может родиться сын в ближайшие два года. В свою очередь психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, зачем SHAMAN эти отношения.