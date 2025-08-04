Андрей Рублев вышел в четвертьфинал престижного турнира в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублев успешно преодолел четвертый круг престижного турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче против испанца Алехандро Давидович-Фокины, занимающего 19-ю строчку мирового рейтинга, Рублев одержал победу после того, как соперник снялся из-за травмы при счете 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 0:3.
27-летний Рублев, который является 11-й ракеткой мира и обладателем 17 титулов ATP, теперь встретится в четвертьфинале с победителем матча между американцем Тейлором Фритцем (2-я ракетка турнира) и чехом Иржи Легечкой (19-й номер посева).
Турнир в Торонто относится к категории ATP Masters 1000 — это второй по престижности уровень соревнований после турниров Большого шлема. Соревнования на хардовых кортах продлятся до 7 августа. В прошлом году титул здесь завоевал австралиец Алексей Попырин.
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