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«Роскосмос» показал снимок извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке

На снимке виден шлейф, поднимающийся на 5−6 километров над уровнем моря.

Источник: Аргументы и факты

«Роскосмос» представил спутниковое изображение вулканической активности на Камчатке, запечатлевшее выброс пепла с высоты.

На снимке, полученном с борта аппарата «Арктика-М», отчётливо виден шлейф, поднимающийся на 5−6 километров над уровнем моря.

По информации госкорпорации, зафиксировано извержение вулкана Крашенинникова. В то же время, как отмечает региональное управление МЧС, в зоне распространения пеплового облака жилых населённых пунктов не обнаружено.

Ранее пресс-служба Кроноцкого заповедника опубликовала видео извержения вулкана Крашенинникова, который расположен в Камчатском крае.