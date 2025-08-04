«Роскосмос» показал снимок извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке

«Роскосмос» представил спутниковое изображение вулканической активности на Камчатке, запечатлевшее выброс пепла с высоты.
На снимке, полученном с борта аппарата «Арктика-М», отчётливо виден шлейф, поднимающийся на 5−6 километров над уровнем моря.
По информации госкорпорации, зафиксировано извержение вулкана Крашенинникова. В то же время, как отмечает региональное управление МЧС, в зоне распространения пеплового облака жилых населённых пунктов не обнаружено.
Ранее пресс-служба Кроноцкого заповедника опубликовала видео извержения вулкана Крашенинникова, который расположен в Камчатском крае.