Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Нетаньяху планирует расширить операции в секторе Газа

Планы Нетаньяху связаны с тупиком в переговорах с движением ХАМАС.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует расширить операции в Газе, заявил журналист издания Axios Барак Равид.

По его словам, планы Нетаньяху связаны с тупиком в переговорах с движением ХАМАС. Израильская сторона «продвигает расширение военных операций в секторе Газа».

«Нетаньяху продвигает расширение военных операций в секторе Газа на фоне тупика в переговорах о заложниках», — написал Равид на своей странице в соцсети X*.

Ранее сообщалось, что 17 государств, включая ряд членов Лиги арабских государств и представителей ЕС, поддержали декларацию с призывом к ХАМАС сложить власть в Газе.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше