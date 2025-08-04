Axios: Нетаньяху планирует расширить операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует расширить операции в Газе, заявил журналист издания Axios Барак Равид.
По его словам, планы Нетаньяху связаны с тупиком в переговорах с движением ХАМАС. Израильская сторона «продвигает расширение военных операций в секторе Газа».
«Нетаньяху продвигает расширение военных операций в секторе Газа на фоне тупика в переговорах о заложниках», — написал Равид на своей странице в соцсети X*.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
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