Житель США застрелил соседку, испугавшись, что за ней летят инопланетяне

В материале отмечается, что женщина была в сознании, когда на место ЧП прибыли полицейские. Пенсионерка рассказала, что сосед разбудил ее глубокой ночью и стал бредить об инопланетянах. Он заявил, что за ними скоро прибудет космический корабль.