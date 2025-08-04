НАБУ сообщило о масштабной коррупции при закупке БПЛА для ВСУ

Несколько дней спустя после восстановления независимости антикоррупционных органов Украины в Киеве было объявлено о раскрытии крупной коррупционной схемы, связанной с закупками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для украинской армии. Об этом сообщает «Страна.ua».
По данным антикоррупционных ведомств, схема заключалась в заключении государственных контрактов с поставщиками по завышенным ценам. Следствие предполагает, что размер откатов достигал 30 процентов от стоимости сделок.
В числе подозреваемых оказались не только представители бизнеса, но и высокопоставленные лица: депутат от партии власти, руководитель районной администрации и сотрудники Национальной гвардии.
Ранее стало известно, что на Украине инициировали увольнение председателя Мукачевской районной госадминистрации Сергея Гайдая из-за коррупционной схемы.