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НАБУ сообщило о масштабной коррупции при закупке БПЛА для ВСУ

В числе подозреваемых оказались не только представители бизнеса, но и высокопоставленные лица.

Источник: Аргументы и факты

Несколько дней спустя после восстановления независимости антикоррупционных органов Украины в Киеве было объявлено о раскрытии крупной коррупционной схемы, связанной с закупками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для украинской армии. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным антикоррупционных ведомств, схема заключалась в заключении государственных контрактов с поставщиками по завышенным ценам. Следствие предполагает, что размер откатов достигал 30 процентов от стоимости сделок.

В числе подозреваемых оказались не только представители бизнеса, но и высокопоставленные лица: депутат от партии власти, руководитель районной администрации и сотрудники Национальной гвардии.

Ранее стало известно, что на Украине инициировали увольнение председателя Мукачевской районной госадминистрации Сергея Гайдая из-за коррупционной схемы.

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