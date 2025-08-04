В Госдуме захотели сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей

Гусев отметил, что для многих родителей, особенно тех, чьи дети впервые идут в школу, 1 сентября становится днем волнений и гордости. Однако, по его словам, не все работодатели готовы идти навстречу: некоторые просят брать отгул за свой счет или вычитают этот день из отпуска. В связи с этим парламентарий предложил законодательно закрепить право родителей школьников на полноценный оплачиваемый выходной в День знаний.