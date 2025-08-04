В Госдуме захотели сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей

1 сентябре может стать выходным и для родителей.
Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников. Об этом он заявил в беседе со СМИ.
«Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной», — сказал Гусев в разговоре с РИА Новости. По его словам, соответствующий законопроект уже готовится к внесению в Государственную думу. Депутат призвал коллег из всех фракций поддержать инициативу, чтобы семьи могли «без стресса разделить радость Дня знаний с детьми».
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Гусев отметил, что для многих родителей, особенно тех, чьи дети впервые идут в школу, 1 сентября становится днем волнений и гордости. Однако, по его словам, не все работодатели готовы идти навстречу: некоторые просят брать отгул за свой счет или вычитают этот день из отпуска. В связи с этим парламентарий предложил законодательно закрепить право родителей школьников на полноценный оплачиваемый выходной в День знаний.