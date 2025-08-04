В Госдуме предложили обеспечивать участки для многодетных семей инфраструктурой

В действующем законодательстве предусмотрено право многодетных семей на бесплатное получение земельного участка. Однако порядок предоставления и условия пользования участками устанавливают региональные власти. Парламентарии отмечают, что на практике это приводит к различиям в обеспеченности инфраструктурой между субъектами России, а сами участки зачастую выделяются в местах без коммуникаций и транспортной доступности.