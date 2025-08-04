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В Госдуме предложили обеспечивать участки для многодетных семей инфраструктурой

Депутаты Госдумы направили в правительство России законопроект, предусматривающий обязательное обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, инженерной инфраструктурой и подъездными путями. Об этом сообщается в тексте инициативы.

Многодетным семьям предлагают новые льготы.

Депутаты Госдумы направили в правительство России законопроект, предусматривающий обязательное обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, инженерной инфраструктурой и подъездными путями. Об этом сообщается в тексте инициативы.

«Законопроектом предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту, слова приводит РИА Новости. По мнению авторов, это позволит повысить доступность жилья для семей с тремя и более детьми и устранить ситуации, когда выделенные участки невозможно использовать из-за отсутствия коммуникаций и дорог.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСлуцкий предложил обеспечить землей все российские семьи, которые прожили в браке больше 10 лет.

В действующем законодательстве предусмотрено право многодетных семей на бесплатное получение земельного участка. Однако порядок предоставления и условия пользования участками устанавливают региональные власти. Парламентарии отмечают, что на практике это приводит к различиям в обеспеченности инфраструктурой между субъектами России, а сами участки зачастую выделяются в местах без коммуникаций и транспортной доступности.

Авторы инициативы также предлагают компенсировать расходы на создание инфраструктуры за счет средств федерального бюджета. Конкретный порядок финансирования и реализации предлагается определить правительству Российской Федерации.