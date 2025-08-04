В Армении разразился скандал из-за денег для Дженнифер Лопес

Гонорар за концерт Дженнифер Лопес в Ереване размером в 6 миллионов долларов из госбюджета является антиконституционным, и с этим должна разобраться прокуратура. Такое заявление сделал экс-премьер Армении Грант Багратян, передает РИА Новости.
«Предоставление из государственного бюджета 6 миллионов долларов Дженнифер Лопес за выступление в Ереване является антиконституционным. Государство не занимается предпринимательской деятельностью, так как это содержит большие коррупционные риски», — отметил он.
Багратян призвал прокуратуру разобраться в этом вопросе. Он также заявил, что к ответственности стоит привлечь организатора дорогостоящего концерта Лопес главу минобразования, науки, культуры и спорта Жанну Андреасян. А также того, кто это «проспонсировал», — министра финансов Ваге Ованнисяна.
Выступление поп-дивы на республиканском стадионе состоялось накануне. В Сети пользователи возмутились огромными расходами на концерт. Однако в мэрии Еревана заявили, что данные траты оправданы.