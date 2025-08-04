В Армении разразился скандал из-за денег для Дженнифер Лопес

Багратян призвал прокуратуру разобраться в этом вопросе. Он также заявил, что к ответственности стоит привлечь организатора дорогостоящего концерта Лопес главу минобразования, науки, культуры и спорта Жанну Андреасян. А также того, кто это «проспонсировал», — министра финансов Ваге Ованнисяна.