Мужчина скончался после того, как не смог спасти утопающую племянницу в Абхазии

В Галском районе Абхазии утонула несовершеннолетняя девочка, ее попытался спасти дядя, но безуспешно. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в стране Мактина Джинджолия.
Трагедия произошла в месте, где река впадает в море, ребенок, предположительно, попал в водоворот. Подростка вытащили из воды, но, несмотря на усилия родственника, она уже была мертва.
— В результате тяжелого эмоционального потрясения мужчина умер на месте от остановки сердца, — сообщила Джинджолия в Telegram-канале.
Путешественник из Москвы Николай Пронин погиб, сорвавшись со скалы около водопада Великан в поселке Акармара. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
Российских врачей будут отправлять на сезонную работу в Абхазию в случае роста числа обращений местных жителей и туристов. Об этом рассказал 12 июля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, в состав направляемых специалистов войдут врачи узкого профиля, включая реаниматологов, педиатров и травматологов.