Мужчина скончался после того, как не смог спасти утопающую племянницу в Абхазии

Российских врачей будут отправлять на сезонную работу в Абхазию в случае роста числа обращений местных жителей и туристов. Об этом рассказал 12 июля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, в состав направляемых специалистов войдут врачи узкого профиля, включая реаниматологов, педиатров и травматологов.