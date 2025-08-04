The Guardian: Трамп ведёт себя всё более странно во время выступлений

В поведении президента Соединённых Штатов Дональда Трампа можно заметить странности, пишет The Guardian.
В материале британского издания сказано, что Трамп начал вести себя странно, выступая на мероприятиях.
«Уже больше года 79-летний Трамп демонстрирует странное поведение на мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях», — написал журналист Адам Гэббатт.
Он уточнил, что Трамп постоянно отклоняется от темы. В частности, во время разговора с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен американский лидер на протяжении двух минут рассуждал о ветряных мельницах. Кроме того, в ответ на вопрос о голоде в секторе Газа он не вспомнил размер помощи, которую оказал Вашингтон. Помимо этого, Трамп не упомянул о вкладе других государств.
Автор материала отметил, что периодически Трамп не может сосредоточиться.
Ранее экс-дипломат из Соединённых Штатов Джеймс Джатрас заявил, что политика Трампа, касающаяся Украины, всё больше напоминает действия бывшего американского лидера Джо Байдена.