Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: Трамп ведёт себя всё более странно во время выступлений

В частности, в ходе разговора с фон дер Ляйен Трамп говорил о ветряных мельницах.

Источник: Аргументы и факты

В поведении президента Соединённых Штатов Дональда Трампа можно заметить странности, пишет The Guardian.

В материале британского издания сказано, что Трамп начал вести себя странно, выступая на мероприятиях.

«Уже больше года 79-летний Трамп демонстрирует странное поведение на мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях», — написал журналист Адам Гэббатт.

Он уточнил, что Трамп постоянно отклоняется от темы. В частности, во время разговора с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен американский лидер на протяжении двух минут рассуждал о ветряных мельницах. Кроме того, в ответ на вопрос о голоде в секторе Газа он не вспомнил размер помощи, которую оказал Вашингтон. Помимо этого, Трамп не упомянул о вкладе других государств.

Автор материала отметил, что периодически Трамп не может сосредоточиться.

Ранее экс-дипломат из Соединённых Штатов Джеймс Джатрас заявил, что политика Трампа, касающаяся Украины, всё больше напоминает действия бывшего американского лидера Джо Байдена.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше