The Guardian: Трамп ведёт себя всё более странно во время выступлений

Он уточнил, что Трамп постоянно отклоняется от темы. В частности, во время разговора с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен американский лидер на протяжении двух минут рассуждал о ветряных мельницах. Кроме того, в ответ на вопрос о голоде в секторе Газа он не вспомнил размер помощи, которую оказал Вашингтон. Помимо этого, Трамп не упомянул о вкладе других государств.