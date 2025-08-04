В России могут ввести новый оплачиваемый выходной для родителей школьников

В Государственной Думе готовят законопроект о введении оплачиваемого выходного дня для родителей 1 сентября. Инициатива направлена на то, чтобы родители могли провести День знаний вместе с детьми без необходимости брать отгул за свой счет, сообщает РИА Новости.
Согласно предлагаемым изменениям, работодатели будут обязаны предоставлять родителям школьников оплачиваемый выходной в первый день учебного года. Особенно актуально это для семей, где дети идут в первый класс.
В настоящее время многие родители вынуждены использовать отпускные дни или брать день за свой счет, чтобы присутствовать на школьной линейке.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за хулиганство в самолетах.