Жених случайно сорвал свадьбу на 700 человек, дав невесте снюс

Невеста очень волновалась из-за свадьбы и избранник решил, что снюс будет хорошим средством, чтобы успокоить нервы. Когда девушка воспользовалась табачным изделием, то почувствовала сильное недомогание.
В результате невесте потребовалась медицинская помощь и масштабное мероприятие, на которое собрались множество гостей, пришлось перенести. Позднее состояние девушки нормализовалось.
Ранее сообщалось, что после свадьбы в турецком городе Урфа около 60 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Примечательно, что жених и невеста не пострадали — как оказалось, они лишь слегка попробовали свадебный торт, ставший, по всей видимости, причиной массового недомогания.