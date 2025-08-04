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Жених случайно сорвал свадьбу на 700 человек, дав невесте снюс

В Махачкале мужчина случайно сорвал собственную свадьбу, на которой собрались 700 человек. Как сообщает Mash, мужчина дал девушке снюс, что вызвало резкое ухудшение её самочувствия.

Источник: Life.ru

Невеста очень волновалась из-за свадьбы и избранник решил, что снюс будет хорошим средством, чтобы успокоить нервы. Когда девушка воспользовалась табачным изделием, то почувствовала сильное недомогание.

В результате невесте потребовалась медицинская помощь и масштабное мероприятие, на которое собрались множество гостей, пришлось перенести. Позднее состояние девушки нормализовалось.

Ранее сообщалось, что после свадьбы в турецком городе Урфа около 60 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Примечательно, что жених и невеста не пострадали — как оказалось, они лишь слегка попробовали свадебный торт, ставший, по всей видимости, причиной массового недомогания.