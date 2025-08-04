Жених случайно сорвал свадьбу на 700 человек, дав невесте снюс

Ранее сообщалось, что после свадьбы в турецком городе Урфа около 60 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Примечательно, что жених и невеста не пострадали — как оказалось, они лишь слегка попробовали свадебный торт, ставший, по всей видимости, причиной массового недомогания.