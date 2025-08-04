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День знаний может стать оплачиваемым выходным: подробнее об инициативе

В ГД хотят сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей школьников.

Источник: Комсомольская правда

В России планируют ввести официальный оплачиваемый выходной день для родителей школьников. Такой датой хотят выбрать 1 сентября. Об этом сообщил депутат Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости.

Сейчас в ГД готовят соответствующий законопроект, отметил парламентарий. Он подчеркнул, что инициатива позволит родителям без стресса разделять с детьми радость праздника.

«Кто-то заставляет брать отгул за свой счет, кто-то вычитает этот день из отпуска. Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — подытожил Дмитрий Гусев.

Гражданам также планируют поднять зарплаты. Индексация коснется отдельных категорий бюджетных работников. Оклады поднимут на 7,6%. Изменения вступят в силу с 1 октября 2025 года.