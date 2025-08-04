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В ФРГ осквернили памятник евреям, отправленным в концлагеря

Личности злоумышленников в настоящее время не установлены.

Источник: Аргументы и факты

В Германии осквернён памятник евреям, которых нацисты отправили в концентрационные лагеря, информирует пресс-служба правоохранительных органов немецкой столицы.

Инцидент случился в районе Моабит. Памятник покрасили белой краской. Помимо этого, к нему приклеили упаковочную липкую ленту.

Полицейские очистили монумент от краски. Личности злоумышленников в настоящее время не установлены. Полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что в ФРГ неизвестные срезали ленты на венках РФ и Белоруссии, которые возложили к памятной плите на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен», которое находится около бывшего концлагеря Дахау. На территории «Хебертсхаузена» убили тысячи советских военнопленных.