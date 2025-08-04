В ФРГ осквернили памятник евреям, отправленным в концлагеря

Ранее сообщалось, что в ФРГ неизвестные срезали ленты на венках РФ и Белоруссии, которые возложили к памятной плите на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен», которое находится около бывшего концлагеря Дахау. На территории «Хебертсхаузена» убили тысячи советских военнопленных.