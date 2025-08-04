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Кнайсль восхитил героизм россиян во время землетрясения на Камчатке

Директор Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила организованность россиян при ликвидации последствий землетрясения на Камчатке. Она опубликовала соответствующее заявление в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Впечатляют люди, поддерживающие страну при любых обстоятельствах, — будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций. Выражаю уважение известным и неизвестным героям», — написала Кнайсль.

Напомним, утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, что стало рекордом с 1952 года. Подземные толчки вызвали цунами с волнами до 200 м в Северо-Курильске, где эвакуировали 2400 человек. Угрозу цунами также объявляли в Японии, США и на Филиппинах. Учёные предупредили о возможных сильных афтершоках.