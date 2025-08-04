Кнайсль восхитил героизм россиян во время землетрясения на Камчатке

Напомним, утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, что стало рекордом с 1952 года. Подземные толчки вызвали цунами с волнами до 200 м в Северо-Курильске, где эвакуировали 2400 человек. Угрозу цунами также объявляли в Японии, США и на Филиппинах. Учёные предупредили о возможных сильных афтершоках.