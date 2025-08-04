В двух округах Иркутска отключат горячую воду с 4 августа на 10 дней

Отключение горячей воды в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска с 4 августа 2025 связано с плановыми испытаниями тепловых сетей. Как сообщил «Оператор тепловых сетей города Иркутска», работы занятнутся на 10 дней до 14 августа. Все это время у жителей в домах на некоторых улицах двух округов из крана будет бежать только холодная вода.