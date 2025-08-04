В двух округах Иркутска отключат горячую воду с 4 августа на 10 дней

Отключение горячей воды в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска с 4 августа 2025 связано с плановыми испытаниями тепловых сетей. Как сообщил «Оператор тепловых сетей города Иркутска», работы занятнутся на 10 дней до 14 августа. Все это время у жителей в домах на некоторых улицах двух округов из крана будет бежать только холодная вода.
Отключение горячей воды в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска с 4 августа 2025.
— За день до этого специалисты Участка тепловых сетей начнут готовить тепловые сети к испытаниям, поэтому температура горячей воды будет постепенно снижаться до 40 градусов. Проводить испытания горячей водой опасно, — пояснили энергетики.
За время работ будет проверено 170 километров сетей. В 2024 году на этой же протяженности нашли и исправили 89 дефектов. Оборудование ветхое и его эксплуатация уже превышает нормативный срок. Правда, чтобы обновить трубопровод, нужна прокладка, которая составит 5% от всей протяженности.
Проверить исправную работу системы необходимо перед наступлением зимы. Такие мероприятия являются традиционными и помогают снизить риск возможных аварий и перебоев во время низких температур. Подробнее ознакомиться со список адресов, где пройдет отключение горячей воды в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска с 4 августа 2025, можно в фотокарточках ниже.
Отключение горячей воды в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска с 4 августа 2025. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска. За день до отключения специалисти снизили температуру горячей воды. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска. Отключения необходимы для подготовки трубопровода к зиме. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска. Воды не будет с 4 по 14 августа. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска. Список адресов попадающих под отключение горячей воду в Октябрьском округе. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.