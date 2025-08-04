Отправляли на смерть: Перебежчик рассказал об условиях в Сибирском батальоне* ВСУ

Напомним, Киев передал Москве Герасимова в рамках обмена пленными. Сейчас парень находится в СИЗО, ему грозит до 20 лет тюрьмы в рамках уголовного дела о терроризме. Полную беседу с Алексеем Герасимовым можно прочитать в большом материале Life.ru.