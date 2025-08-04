CBS News: Мужчина в США принял 70-летнюю соседку за инопланетянку и застрелил ее

В Соединенных Штатов мужчина из штата Миннесота убил 70-летнюю соседку, потому что принял ее за инопланетянку. Об этом сообщило издание CBS News.
Трагедия произошла 27 июля в городе Уиндом. Около пяти часов утра полицейские отреагировали на сообщение о стрельбе в жилом доме. На месте они обнаружили пожилую женщину с огнестрельными ранами. Она успела рассказать правоохранителям, что в нее несколько раз выстрелил сосед. За 45 минут до это мужчина позвонил и попросил ее о помощи с неким делом. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Медики насчитали на ее теле семь огнестрельных ран.
Свидетель сообщил, что подозреваемый разбудил его ночью и стал рассказывать об инопланетянах. В частности, он утверждал, что его соседка является инопланетянкой и за ними скоро прибудет космический корабль. Также свидетель рассказал, что после этого видел пострадавшую и слышал выстрелы. Он побежал к ее дому, обнаружил ее в крови на полу и вызвал полицию.
Следователи установили, что сосед вломился в дом к женщине и начал стрелять в нее. Его обнаружили в ванной. Подозреваемого доставили в больницу для осмотра, а потом арестовали, сказано в статье.
В США суд приговорил врача-стоматолога Джеймса Крейга к пожизненному заключению за убийство жены. Следствие установило, что он систематически травил 43-летнюю супругу, подмешивая цианид и другие яды в ее протеиновые коктейли.