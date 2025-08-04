CBS News: Мужчина в США принял 70-летнюю соседку за инопланетянку и застрелил ее

Трагедия произошла 27 июля в городе Уиндом. Около пяти часов утра полицейские отреагировали на сообщение о стрельбе в жилом доме. На месте они обнаружили пожилую женщину с огнестрельными ранами. Она успела рассказать правоохранителям, что в нее несколько раз выстрелил сосед. За 45 минут до это мужчина позвонил и попросил ее о помощи с неким делом. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Медики насчитали на ее теле семь огнестрельных ран.