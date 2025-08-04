В Канаде анонсировали переговоры Трампа и Карни по торговой сделке

Американский лидер Дональд Трамп вскоре проведет переговоры с премьером Канады Марком Карни. Они обсудят торговое соглашение. Об этом оповестил министр по межведомственным отношениям Канады Доминик Леблан в беседе с телеканалом CBS.
Он отметил, что беседа лидеров состоится в ближайшие дни. Конкретной даты министр не назвал. Он также подчеркнул, что премьеру Канады удалось наладить рабочие отношения с Дональдом Трампом.
«Как я уже сказал, переговоры были информативными, конструктивными и доброжелательными. Я ожидаю, что премьер-министр проведет беседу с президентом в ближайшие несколько дней», — заявил Доминик Леблан.
По мнению журналистов The Sunday Times, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась на невыгодную для Европы торговую сделку с США. Однако у Евросоюза уже нет выбора.