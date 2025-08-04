Судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе» начнется 4 августа

Сегодня в Москве начнется судебный процесс по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», жертвами которого стали 149 человек. Заседание по делу 19 обвиняемых будет проходить в одном из зданий Московского городского суда под председательством коллегии из трех судей.