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Судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе» начнется 4 августа

Сегодня в Москве начнется судебный процесс по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», жертвами которого стали 149 человек.

Сегодня в Москве начнется судебный процесс по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», жертвами которого стали 149 человек. Заседание по делу 19 обвиняемых будет проходить в одном из зданий Московского городского суда под председательством коллегии из трех судей.

Первое заседание назначено на 11:00 и пройдет в открытом режиме, однако дальнейший процесс будет закрытым для СМИ и публики в связи с наличием в материалах дела секретной информации.

Ранее защита потерпевших заявляла, что суд отказался прекращать уголовное преследование в отношении четырех фигурантов, рассматривать дело с участием присяжных, а также отклонил ходатайства о возвращении материалов на доследование. Адвокаты потерпевших намерены добиваться максимально строгого, но справедливого наказания для обвиняемых.

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