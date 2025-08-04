В ГД рассказали о пересчете пенсии для уволившихся пенсионеров

По его словам, тем пенсионерам, кто планирует уход с работы, важно учитывать технический момент: если уволиться в последний день месяца, пенсия с надбавками начнёт выплачиваться уже с первого числа следующего месяца; если же уйти в начале месяца — процесс сдвинется на месяц вперёд.