«Известия»: клиенты банков России жалуются на навязанные услуги

Ряд клиентов банка сообщили, что при выпуске банковской карты им были автоматически оформлены три страховых полиса, совокупная стоимость которых достигает примерно 10 тысяч рублей в месяц. В свою очередь, клиенты другой кредитной организации утверждают, что с их счетов могут производиться списания за услугу «защита карты», несмотря на то, что они заранее отказались от данной опции.