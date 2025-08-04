«Известия»: клиенты банков России жалуются на навязанные услуги

Людям навязывают дополнительные услуги при заключении договоров.
Жители России все чаще сообщают о случаях принудительного подключения страховых полисов при оформлении кредитных карт. Крупные банки включают страховку в пакет услуг одновременно с выпуском банковской карты.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБанки стали блокировать операции владельцев кредиток, не платящих проценты.
«Например, о навязанных страховках сообщают клиенты одного крупного банка. Они жалуются, что полис им подключили без предупреждения при оформлении кредитной карты, — пишет издание “Известия” со ссылкой на данные платформы “Народный рейтинг Банки.ру”.
Некоторые клиенты заявили, что на протяжении года с их счетов ежемесячно удерживалась сумма в размере 1,7 тысячи рублей за страховую услугу, о подключении которой им не сообщали, написало издание. При оформлении банковской карты они не были проинформированы о наличии дополнительного страхового продукта.
В другого банка наблюдается аналогичная ситуация, пишут «Известия». Здесь, несмотря на то, что клиент при выпуске карты официально отказался от страхового продукта, впоследствии с его счета все же была удержана соответствующая сумма. В пресс-службе банка пояснили, что отказаться от страховки и получить возврат можно в офисе кредитной организации.
Ряд клиентов банка сообщили, что при выпуске банковской карты им были автоматически оформлены три страховых полиса, совокупная стоимость которых достигает примерно 10 тысяч рублей в месяц. В свою очередь, клиенты другой кредитной организации утверждают, что с их счетов могут производиться списания за услугу «защита карты», несмотря на то, что они заранее отказались от данной опции.
Как URA.RU писало ранее, Центральный банк зафиксировал рост числа жалоб на банки. В первом полугодии 2025 года количество обращений увеличилось на 28,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В общей сложности регулятору поступило 182,4 тысячи обращений от пользователей финансовых услуг и инвесторов.