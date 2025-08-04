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Певец SHAMAN назвал любимую композицию из своего репертуара

SHAMAN отметил, что фестиваль «Таврида. АРТ» объединяет большое количество талантливых молодых людей.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал, что из своего репертуара ему больше всего нравится композиция «Я русский».

«Если говорить прямо, то моя любимая песня — это, конечно, песня “Я русский”», — заявил певец журналистам на площадке фестиваля «Таврида. АРТ».

SHAMAN отметил, что это мероприятие объединяет большое количество талантливых молодых людей. Артист выразил надежду, что участникам фестиваля понравилось его творчество.

Напомним, «Таврида. АРТ» проходил с 1 по 3 августа в городе Судаке на юго-восточном побережье Крыма. В программу фестиваля вошло свыше 300 мероприятий.

Ранее также сообщалось, что Ярослав Дронов рассказал о своей мечте спеть в открытом космосе.