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Чемодан шевелился: женщина решилась на странный способ перевозки двухлетнего ребенка

В Новой Зеландии арестована женщина, перевозившая двухлетнюю девочку в чемодане.

Источник: Комсомольская правда

В Новой Зеландии арестована женщина, которая перевозила двухлетнюю девочку прямо в чемодане. Об этом инциденте сообщает The Guardian со ссылкой на местных правоохранителей.

В материале уточняется, что на странный багаж женщины первым внимание обратил водитель автобуса. Было странно, что ее чемодан шевелился, отмечает мужчина. В связи с этим к автобусной остановке была вызвана полиция.

«Когда водитель открыл чемодан, они обнаружили двухлетнюю девочку. Ей было очень жарко, но в остальном она выглядела невредимой», — цитирует слова детектива иностранное СМИ.

По словам правоохранителя, 27-летней женщине, в чьем чемодане и был найден маленький ребенок, уже предъявлены обвинения в жестоком обращении с несовершеннолетним.

Как KP.RU писал ранее, в прошлом году социальные сети облетело видео, на котором родители везли ребенка в маленькой клетке на колесиках. Внутри внимательные пользователи заметили и собачку.