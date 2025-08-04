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CE&E: снижение кислорода в океане приведет к экологической катастрофе

Снижение уровня кислорода может привести к исчезновению важнейших обитателей глубин — светящихся лантенфишей.

Источник: Аргументы и факты

Исследование, проведенное учеными из Барселонского автономного университета, выявило, что снижение уровня кислорода в океане может привести к исчезновению важнейших обитателей глубин — светящихся лантенфишей. Эти данные опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Анализ осадочных пород дна Восточного Средиземноморья показал, что в периоды острой деоксигенации популяции этих рыб практически исчезали, восстанавливаясь лишь спустя примерно шесть тысяч лет после возвращения нормального уровня кислорода.

Лантенфиши — небольшие рыбы, обитающие на глубинах от 200 до 1000 метров. Несмотря на свои скромные размеры, по массе они могут быть самыми многочисленными позвоночными на Земле — их биомасса достигает около 600 миллионов тонн. Эти рыбы играют важную роль в климатической системе и пищевых цепях: ежедневно мигрируют к поверхности за кормом и возвращаются обратно в глубины. Их численность служит ценным индикатором состояния мезопелагической зоны океана.

Ранее сообщалось, что тысячи тонн агрессивных инвазивных водорослей Rugulopteryx okamurae накапливаются на пляжах Гибралтарского пролива и южного побережья Испании, что представляет серьезную угрозу биоразнообразию региона.