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Проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают 1205 автомобилей

Со стороны Керчи перед пунктом ручного досмотра сотрудниками транспортного ведомства очереди нет.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в понедельник, 4 августа, число машин, которые ожидают проезда по Крымскому мосту, составляет 1205 автомобилей. Об этом сообщают представители оперативного Telegram-канала о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1205 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи перед пунктом ручного досмотра сотрудниками транспортного ведомства очереди нет. Соответствующая информация была опубликована в мессенджере в 02:01 по мск.

Как KP.RU писал ранее, Минтранс РФ подтвердило работу всех досмотровых постов Крымского моста в полном объеме. После временного ограничения движения на подъездах к переправе сформировались многокилометровые очереди из автомобилей.