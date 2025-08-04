Проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани ожидают 1205 автомобилей

Ночью в понедельник, 4 августа, число машин, которые ожидают проезда по Крымскому мосту, составляет 1205 автомобилей. Об этом сообщают представители оперативного Telegram-канала о ситуации на транспортном переходе.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1205 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что со стороны Керчи перед пунктом ручного досмотра сотрудниками транспортного ведомства очереди нет. Соответствующая информация была опубликована в мессенджере в 02:01 по мск.
Как KP.RU писал ранее, Минтранс РФ подтвердило работу всех досмотровых постов Крымского моста в полном объеме. После временного ограничения движения на подъездах к переправе сформировались многокилометровые очереди из автомобилей.