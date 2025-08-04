Австралию накрыл самый сильный за 40 лет снегопад

Как передает местная служба по чрезвычайным ситуациям, сильный снегопад в совокупности с мощными дождями и грозами в некоторых районах Нового Южного Уэльса привели к большому количеству происшествий. Так, на выходных было зафиксировано 1455 инцидентов. В частности, свыше ста автомобилей оказались заблокированы из-за снега, повреждения из-за штормов получили здания, зафиксированы сбои в подаче электроэнергии в десятки тысяч домов, несколько раз объявлялись предупреждения о крупных наводнениях, сообщает Reuters.