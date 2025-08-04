В Китае за неделю выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья

В итальянской области Лацио зарегистрировано около 30 случаев заражения лихорадкой Западного Нила, сообщила 26 июля газета Stampa. Только за последнее время в регионе было выявлено семь новых случаев. Лихорадка Западного Нила распространена во многих странах мира, и в большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно.