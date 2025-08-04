В Китае за неделю выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья

Около 2,8 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявили за неделю в провинции Гуандун на юго-востоке КНР. Об этом сообщило издание Sina News.
Уточняется, что с 27 июля по 2 августа было зафиксировано 2892 новых случая заболевания. При этом тяжелых случаев и летальных исходов не зарегистрировано.
Главный эксперт по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь отметил, что быстрый рост эпидемии в провинции удалось сдержать, однако профилактика и контроль эпидемии сталкиваются с серьезными вызовами на фоне сезона паводков, когда комары становятся переносчиками вирусов.
Он порекомендовал гражданам очищать стоячую воду, уничтожать комаров и не допускать укусов, сказано в статье.
В итальянской области Лацио зарегистрировано около 30 случаев заражения лихорадкой Западного Нила, сообщила 26 июля газета Stampa. Только за последнее время в регионе было выявлено семь новых случаев. Лихорадка Западного Нила распространена во многих странах мира, и в большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно.