Итальянские граждане придерживаются «трезвых» взглядов в отношении украинского конфликта. Простые жители не верят в якобы угрозы Европе со стороны России. Об этом рассказал посол РФ в Италии Алексей Парамонов в беседе с «Известиями».
По его данным, местные придерживаются дружелюбной позиции по отношению к России. Люди, в основном, задаются вопросом: «Ради чего мы должны от чего-то отказываться, чтобы купить больше танков для Украины».
«Подавляющее большинство итальянцев придерживается более трезвых и миролюбивых взглядов, чем натовские и еэсовские чиновники. Многие думают, что нынешний период столь жесткого противостояния между Западом и Россией носит временный характер», — подытожил Алексей Парамонов.
При этом украинцы всё ещё устраивают бунты в отношении всего русского. Так, в Одессе жителей возмутила звучащая на пляже музыка. Композиция была на русском языке.