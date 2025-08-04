Украинские власти сбежали из трёх городов после освобождения Часова Яра

Украинские чиновники из Дружковки, Краматорска и Славянска пустились в бегство после освобождения ВС РФ Часова Яра, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
Он уточнил, что украинские власти уничтожают документы.
«Наблюдается массовое бегство всего административного ресурса. Власти, включая руководящий состав и приближенных к ним сотрудников администраций, вывозят или уничтожают служебную документацию», — сказал Кимаковский в разговоре с агентством ТАСС.
По его словам, украинские чиновники покидают города, которые ещё находятся под контролем украинской стороны, на фоне освобождения Часова Яра.
Кимаковский напомнил, что освобождение Часова Яра открыло российским военным дорогу на Константиновку, Краматорск, а также «славянско-краматорскую агломерацию».
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ освободили Часов Яр.
Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что российские военные улучшили позиции на великоновоселковском участве в ДНР и продвигаются по Днепропетровской области.