Мошенники добрались до водителей: вот какую схему обмана используют аферисты

Мошенники придумали новую схему обмана, которую отрабатывают на российских водителях. Как «Газете.Ru» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, злоумышленники создают сайты и приложения, которые максимально похожи на ресурсы для оплаты парковки или проезда по платным дорогам.
Ссылки на них они присылают своим жертвам через мессенджеры или соцсети. Таким образом, в руках аферистов не только деньги россиян, но и реквизиты их банковских карт.
«Достаточно одностраничного клона с формой ввода реквизитов, который может быть сделан за несколько часов с помощью автоматизированных инструментов, — и водители оказываются в ловушке, переводя деньги на поддельный счет», — рассказывает спикер.
Водителей также могут привлечь к административной ответственности за непогашение долга перед оператором. Поэтому Виноградов просит российских водителей быть внимательными и использовать только проверенные каналы оплаты.
«Если вдруг пришло СМС-уведомление о долге за проезд, не спешите переходить по вложенной ссылке: мошенники рассылают СМС по случайным номерам, и поддельный сайт всегда показывает задолженность. Прежде чем переводить деньги, проверьте реальное наличие задолженности на официальных сайтах», — посоветовал юрист.
Если вы все же перевели деньги, Виноградов советует обратиться в правоохранительные органы.
Как KP.RU писал ранее, теперь телефонные мошенники звонят россиянам якобы от лица военкоматов, пытаясь получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Они готовы пойти на все, чтобы получить заветный код из смс-сообщения.