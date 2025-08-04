В Берлине вандалы осквернили памятник депортированным в концлагеря евреям

Вандалы осквернили памятник жертвам депортации евреев в районе Моабит в Берлине. Об этом сообщила местная полиция на официальном сайте.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили утром в воскресенье, 3 августа, следы белой краски и упаковочный скотч на мемориале.
— Повреждения были оперативно устранены силами полиции, — говорится в сообщении.
Уточняется, что расследование ведет отдел по делам госбезопасности.
Памятник находится на мосту над товарной станцией «Моабит», откуда с января 1942 года нацисты отправили в концлагеря около 32 тысяч евреев.
10 мая вандалы осквернили венки, возложенные 6 мая к памятной плите на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» около концлагеря Дахау в ФРГ. С венков, возложенных послом РФ Сергеем Нечаевым и представителями посольства Белоруссии в Мюнхене, были срезаны ленты российских и белорусских цветов. Посольство России предоставило фото, подтверждающие факт вандализма.
В апреле в Волгоградской области плиты с братской могилы защитников Сталинграда нашли на помойке. Они являлись частью мемориала в поселке Октябрьский.