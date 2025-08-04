В Берлине вандалы осквернили памятник депортированным в концлагеря евреям

10 мая вандалы осквернили венки, возложенные 6 мая к памятной плите на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» около концлагеря Дахау в ФРГ. С венков, возложенных послом РФ Сергеем Нечаевым и представителями посольства Белоруссии в Мюнхене, были срезаны ленты российских и белорусских цветов. Посольство России предоставило фото, подтверждающие факт вандализма.